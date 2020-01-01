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Türkiye’de sıcak sac ve inşaat demiri fiyatları arasındaki fark 350$/mt’a çıktı

Son zamanlarda Türkiye çelik piyasası yerel inşaat demiri ve sıcak sac fiyatları arasındaki farkın yükselmesi ve ortalamada ...

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