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Türkiye’de çelik levha spot fiyatları hafifçe düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında levha fiyatları yetersiz yerel talep nedeniyle 10$/mt düştü.

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