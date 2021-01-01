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Türkiye sıcak sac piyasası durgun, Çin’in ihracat vergisi kararı bekleniyor

Tatil sonrasında Türkiye sıcak sac piyasası sessiz bir hafta geçirdi ve yerel fiyatlar haftanın genelinde sabit kaldı. ...

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