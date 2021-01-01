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Tokyo Steel Eylül ayı için yalnızca asitli sac fiyatlarını 27$/mt artırdı

Tokyo Steel, yerel piyasada Eylül ayı için asitli sac fiyatlarını arz eksikliği ve iyi talep nedeniyle 3.000 JPY/mt (27$/mt) artırdı.

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