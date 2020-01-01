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İran’daki yeni slab ihalesi yüksek fiyattan kapandı, hedeflenen fiyata ulaşılamadı

Türkiye ile Asya’nın hurda ve çelik pazarlarında görülen fiyat düşüşleri, özellikle İranlı yarı mamul tedarikçileri üstünde fiyat baskısı yarattı.

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