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İran çıkışlı kütük ve slab fiyatları en son yapılan ihalelerde sertçe yükseldi

İran çıkışlı kütük ve slab fiyatları en son yapılan ihalelerle birlikte yükseldi. Yıl sonunda piyasa görünümü olumlu oldu.

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