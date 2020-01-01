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İran çıkışlı kütük ve slab fiyatları artmaya devam ediyor

İran yarı mamul ihracat piyasası hala güçlü ve satış fiyatları alıcıların direncine rağmen artmaya devam ediyor.

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