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İran çıkışlı yarı mamul fiyatları yeni satışlarda düştü

Son haftalarda küresel çelik piyasasındaki olumsuz beklentiler, özellikle İran çıkışlı yarı mamul fiyatlarına yansıdı.

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