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< Yassı Ürünler ve Slab

İran çıkışlı slab fiyatları yeni ihalede arttı

Küresel sıcak sac piyasasındaki fiyat artışı, İran çıkışlı slab fiyatlarının yükselişindeki rolünü sürdürdü.

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