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< Yassı Ürünler ve Slab

İran çıkışlı slab fiyatları son ihalede düşüş gösterdi

İranlı slab üreticilerinin, sipariş alabilmek amacıyla düşük fiyatları kabul etmekten başka bir seçeneği kalmadı.

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