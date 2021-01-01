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< Yassı Ürünler ve Slab

İran çıkışlı slab fiyatları son ihalede daha da düştü

Asya’da talebin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte İranlı slab üreticileri, müşteri çekebilmek amacıyla tekliflerini düşürmek zorunda kaldı.

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