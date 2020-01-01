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< Yassı Ürünler ve Slab

Hesteel yerel sıcak sac fiyatlarını 91,5$/mt ile bu ay ikinci kez artırdı

22 Aralık tarihinde Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Hebei Iron and Steel Group, Ocak ayı teslimli karbon yassı mamul fiyatlarını yine düzenledi.

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