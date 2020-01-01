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< Yassı Ürünler ve Slab

Evraz ve Nucor yerel levha fiyatlarında artış açıkladı

Nucor, ABD’de yerel levha fiyatlarını en az 110-165$/mt artırarak en düşük baz fiyatını 1.455$/mt FOB fabrika çıkışı seviyesinde belirlemişti.

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