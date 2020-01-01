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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de sıcak sac fiyatlarının yükselmesi sonucu Asya’da ithal slab fiyatlarının daha fazla düşmesi beklenmiyor

Asya’da ithal slab fiyatları, ufak bir değişim gösterse de Çin sıcak sac segmentindeki toparlanma piyasa görünümünü değiştirdi.

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