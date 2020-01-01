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< Yassı Ürünler ve Slab

Asyalı alıcılar ithal slab fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Asya’da ithal slab talebi zayıf kalsa da fiyatlar kademeli bir şekilde yükseldi.

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