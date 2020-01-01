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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları düştü, alıcılar sıcak sac fiyatlarındaki hızlı düşüş nedeniyle temkinli

Asya ithal slab piyasası daha da kötüye gitti ve en son yapılan bağlantılar daha düşük fiyatlardan gerçekleşti.

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