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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da ithal slab fiyatları düşük karşı teklifler ve bölgedeki düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

Güneydoğu Asya’da ithal slab fiyatları, düşük sıcak sac fiyatları ve bölgedeki bazı tedarikçilerin düşük teklifler vermesi nedeniyle geriledi.

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