﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları artışını sürdürüyor

ABD yerel galvanizli sac ve galvalum piyasasında durum son birkaç haftadır hemen hemen aynı; arz halen kısıtlı ve fiyatlar ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.