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Ummanlı üreticiler inşaat demiri fiyatlarını yükseltti, görünüm belirsiz

Yerel fiyatlarını önemli ölçüde artıran BAE’li inşaat demiri üreticileri, Ummanlı inşaat demiri tedarikçilerini de fiyatlarını artırmaya teşvik etti.

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