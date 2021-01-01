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Umman’da inşaat demiri fiyatları artsa da hedef fiyatların altında kaldı

Son zamanlarda daha da kötüleşen piyasa koşullarına rağmen Ummanlı inşaat demiri tedarikçileri, yerel fiyatlarını artırabildi.

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