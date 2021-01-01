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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez’de yerel kütük satışları avantajlı ihracat ve düşük inşaat demiri fiyatları sebebiyle zorlu

Körfez ülkelerinde büyük çelik üreticilerinin en son inşaat demiri fiyatlarında ciddi bir indirime gitmelerinin etkisiyle, ...

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