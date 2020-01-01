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Umman’da inşaat demiri fiyatlarındaki artış zayıf talep nedeniyle zor

Körfez İş Birliği ülkelerinde inşaat faaliyetlerinin, devam eden Ramazan ayına bağlı olarak yavaşlaması, inşaat demiri alımlarını etkiledi.

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