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Ummanlı inşaat demiri üreticileri daha yüksek fiyatları hedefliyor

Son zamanlarda Körfez ülkelerinde inşaat demiri ticareti toparlanamadı.

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