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Körfez ülkelerindeki yetersiz talep Umman çıkışlı inşaat demiri fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor

Umman’da inşaat demiri satışları şimdiye dek herhangi bir iyileşme göstermedi.

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