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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk üreticiler kütük satışlarında aktif, fiyatlar yükseldi

Türkiye kütük piyasasındaki pozitif görünüm ithal alımlardan ziyade iç ve dış piyasalara yapılan satışlar açısından güç kazandı.

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