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< Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang spot piyasadaki artış sonrası yerel uzun mamul fiyatlarını Mayıs ortası için 93,4$/mt artırdı

Çin’in Jiangsu eyaleti merkezli, ülkenin en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, 11-20 Mayıs tarihleri için uzun mamul liste fiyatlarını duyurdu.

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