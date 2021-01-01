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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kütük ihracatçıları Çin’de 700$/mt CFR’ın üzerini hedefliyor

Çin’de artış gösteren uzun mamul fiyatları ve vadeli fiyatlar, ithal kütük fiyatlarını desteklemeye devam etti.

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