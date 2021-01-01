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Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyat artışı başı çeken BDT çıkışlı teklifler sayesinde hızlanıyor

Küresel kütük fiyatları, BDT çıkışlı tekliflerin Mısır’dan talep gelmeye devam etmesi ve yapılan son bağlantıların ardından ...

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