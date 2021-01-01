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İran çıkışlı kütük fiyatları Asya’daki gelişmelere paralel olarak yükseldi

İran çıkışlı kütüğün başlıca hedef pazarı olan Asya’da (başta Çin olmak üzere) alımların artması İran merkezli kütük ...

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