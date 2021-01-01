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Çin’in ithal kütük talebi yükselişte, fiyatlardaki artış kabul görüldü

Çin’de ithal kütük talebi bu hafta yükselirken, karşı teklifler de kademeli olarak iyileşme gösterdi. Elektrik ark ...

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