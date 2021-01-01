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Güneydoğu Asya’da kütük için verilen teklifler yükseldi, Çin ve Tayvan’da kabul görebilir fiyatların gerisinde kaldı

Bu hafta Asya kütük piyasasındaki fiyat yükselişi devam etse de, Güneydoğu Asya’nın kabul görebilir fiyatları Çin ve Tayvan’a ...

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