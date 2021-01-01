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Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki elektrik sıkıntısına rağmen beklentiler olumlu

Kütük ihracatçıları bu hafta, Çin’de elektrik arzındaki sıkıntıya bağlı olarak talebe yönelik endişelere rağmen yukarı yönlü beklenti içinde oldu.

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