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Hint kütük ihracatçıları dış piyasalara verdikleri tonajları artırmayı denese de müşterilerin ilgisi düşük seyretti

Çin’den yapılacak alımların artmasını bekleyen Hint kütük ihracatçıları, dış piyasalara verdikleri tonajları agresif bir şekilde artırmaya çalıştı.

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