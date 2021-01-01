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< Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da yüksek fiyatlardan kütük satışı yapıldı

Türkiye’de kütük ticareti zor olmaya devam etse de, bazı alıcılar iç piyasada stok alımı yapmaya karar verdi. Ayrıca bazıları ...

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