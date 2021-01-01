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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatlarına yönelik Ekim ayı beklentileri olumlu

BDT’li kütük ihracatçıların bu aya yönelik tahminleri, Çin’den gelen talebin devam etmesi beklentisine bağlı olarak olumlu oldu.

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