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Küresel kütük piyasasına bakış: Başta Türkiye olmak üzere tüm kütük piyasalarında mevcut durum olumsuz seyrediyor

- Küresel kütük piyasası, neredeyse tüm büyük piyasalarda beklentilerin olumsuz olması ve tedarikçilerin satışlarını ...

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