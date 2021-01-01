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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de kütük ithalatının tekrar başlaması beklenirken tekliflerde fiyatlar düştü

Çin’in ithal kütük alımlarına uzun bir ara vermesi ve piyasada önümüzdeki ay için beklentilerin aşağı yönlü olması sonucu, ...

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