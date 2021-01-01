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Asya’da ithal kütük bağlantıları düşük fiyattan gerçekleşti

İthal kütük fiyatları bu hafta düşüşünü sürdürdü. Güneydoğu Asya ve Doğu Asya pazarlarında düşük seviyelerden yeni bağlantılar ...

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