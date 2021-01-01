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BDT kütük piyasasında talep düşük, üreticiler fiyatları düşürmeye yanaşmıyor

BDT çıkışlı kütük fiyatları bu hafta gevşese de, başlıca pazarlardaki düşük talep ve Türkiye’den gelen olumsuz sinyaller ...

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