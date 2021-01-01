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Sıkıntılı finansal durum ve negatif piyasa Türkiye’de kütük fiyatlarını daha da aşağı çekti

Bu hafta Türkiye kütük piyasasında ticaret, birçok negatif faktörün etkisiyle istikrarsızdı. Fiyatlar ise kesinlikle aşağı ...

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