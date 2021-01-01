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< Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’da uzun çelik fiyatları yatay hareket ediyor

İtalyan inşaat demiri üreticileri baz fiyat olarak en az 500-520€/mt (760-780€/mt fabrika çıkışı) seviyesini hedeflese de, ...

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