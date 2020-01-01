﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük fiyatları Çin’deki gelişmelerin ardından düştü

Çin çelik piyasasındaki aşağı yönlü hareket, İran çıkışlı kütük fiyatlarını olumsuz etkileyerek bir ihalede fiyatların sertçe düşmesine yol açtı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.