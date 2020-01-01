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İçdaş uzun mamul fiyatlarını yükseltti

İçdaş bugün, 5 Mart tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 60 TL/mt yükselterek 5.690 TL/mt fabrika çıkışı ...

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