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Güneydoğu Asya’ya yönlendirilen kütük pozisyon kargosu sayısı arttı, Filipinler piyasası durgun

Güneydoğu Asya piyasasında çok sayıda kütük pozisyon kargosu bulunduğu ve son bağlantıların 660$/mt CFR’dan gerçekleştirildiği bildirildi.

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