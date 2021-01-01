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Güneydoğu Asya’ya yapılan yüksek fiyatlı bağlantıların ardından, ithal kütük için verilen karşı teklifler düştü

Bu hafta, Asya’da ithal kütük fiyatları, geçtiğimiz hafta, Filipinler’e nispeten yüksek fiyatlardan yapılan bağlantıların ardından düşüşe geçti.

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