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Güneydoğu Asya’ya yapılan ithal kütük bağlantılarında fiyatlar Çin nedeniyle sertçe arttı

Güneydoğu Asya kütük piyasasındaki yukarı yönlü hareket ivme kazanmaya başlarken, Filipinler’de durgunluk devam etti.

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