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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları yatay seyretse de Çin’in yokluğu nedeniyle beklentiler olumsuz

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, geçtiğimiz haftadan bu yana yatay seyrediyor.

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