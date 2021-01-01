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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları tedarikçilerin Çin’le yaptığı yüksek fiyatlı pazarlıklara bağlı olarak yükselişe geçti

Güneydoğu Asya’ya yapılacak bir sonraki bağlantılarda, ithal kütük fiyatları gözle görülür bir artış gösterecek.

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