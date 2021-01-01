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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları talep artışıyla birlikte yükseldi, fiyat trendlerini Çin’deki gelişmeler belirleyecek

Bu hafta, Güneydoğu Asya’da ithal kütük talebi, Filipinler’e yapılan 55.000 mt kütük satışıyla birlikte gözlü görülür bir iyileşme gösterdi.

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