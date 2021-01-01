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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları hafifçe artsa da 700$/mt CFR’ın altında yer almaya devam etti

Çin, tatil nedeniyle piyasada yer almazken, Güneydoğu Asya kütük piyasasında hareketlilik gözlendi.

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